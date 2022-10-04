شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الراحل عمرو سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الإعلامية ماجدة عاصم منذ قليل، وهي إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية، إذ تزوجت ماجدة من الفنان الراحل كرم مطاوع، وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال ولعل أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة، وإخراج هناء العشماوى.

خرجت ماجدة من التليفزيون المصرى بعد وصولها لسن التقاعد، وبعدها اتخذت قرارا بارتدائها الحجاب.

وتوفى عمرو سمير نجل الراحلة عندما سافر إلى إسبانيا، وبعد انتهاء إجازته، جاء موعد مغادرة الفندق للاتجاه إلى المطار، ليفاجأ المسئول عن نظافة الغرف بالفندق بأن "عمرو" ما زال نائما فى غرفته، رغم حلول موعد الخروج، وعندما طرق العامل الباب لم يرد، فكرر هذا الأمر ثانية وثالثة، دون جدوى، الأمر الذى جعله يفتح باب الغرفة عليه، ليجده مستغرقا فى نومه، وعندما أراد أن يوقظه اكتشف أنه فارق الحياة، فبحث عن هاتف "عمرو" المحمول، واتصل بآخر رقم أجرى عليه مكالمته الأخيرة، فكان رقم والدته الإعلامية ماجدة عاصم لتعلم بالخبر.

وتوفى عمرو سمير عن عمر ناهز الـ33 عاما، بدأ المذيع والممثل الشاب حياته كممثل وهو فى سن العاشرة من عمره، حيث شارك فى فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام.