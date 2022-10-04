العثور على جثة سيدة متعفنة داخل شقة بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مُتعفِّنة داخل شقة بمنطقة الزيتون.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة في شقة بمنطقة الزيتون.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة سيدة مسنة، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها وأن الجثة متعفنة لمرور عدة أيام على وفاتها.

بمعاينة الشقة تبين سلامة جميع محتوياتها وعدم وجود أي آثار لبعثرة أو كسر بالنوافذ والأبواب.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.