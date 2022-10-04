منسقة لجنة الصحة بالحوار الوطني: المصريون هم من يقررون ويقترحون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت راندا مصطفى منسقة لجنة الصحة في الحوار الوطني، إن الحوار يعني أن الجميع يشارك في كل الأبعاد الخاصة به، وأن المصريين هم من يقررون ويقترحون لنجاح الحوار الوطني.

وأضافت راندا مصطفى، في تصريحات لها في برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل: "نتحاور كي نتقدم، وحتى نصل إلى الجمهورية الجديدة بكل تفاصيلها، ونحتاج إلى أن نتحدث مع بعضنا البعض".

وأشارت إلى أن اجتماع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية بالحوار الوطني، اليوم الاثنين، وضع رسمًا لخريطة الطريق، وميثاق العمل، وخطة العمل.

وأكدت راندا مصطفى أنه حتى اللحظة، تلقى الحوار الوطني حوالي 96 ألف مشاركة من المصريين منذ بدايته.