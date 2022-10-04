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نقابة الصحفيين توفر ١٠٠ كراسة للتقديم بوحدات الإسكان الاجتماعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نجحت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى يوسف، عضو المجلس، في توفير 100 كراسة شروط لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 (سكن كل المصريين 3) فى مكتب بريد النقابة، وذلك تسهيلا على الزملاء الصحفيين.

يذكر أن مكاتب البريد، بدأت في طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى ومشروع سكن لكل المصريين، والتى أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعى فى نحو 25 محافظة ومدينة.

ويتميز الطرح الجديد بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى، مما يمكن المواطنين من الانتقال فورًا إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظرًا لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة فى تحميل المواطنين أى اختلاف فى الأسعار.

يذكر أن مكتب بريد النقابة يوفر خدمات:

- تسديد مخالفات المرور.

- استخراج كارت المدفوعات الحكومية (فيزا ايزي باي).

- خدمة التوفير.

- إرسال واستقبال الحوالات.

- صرف المعاشات.

- التوفير.

- الحساب الجاري.

بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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