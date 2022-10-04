تخريج أول دفعة شركات ناشئة مصرية من Plug and Play أكبر منصة إبداع تكنولوجي في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير هاني رجب:

شهد اليوم تخريج أول دفعة شركات ناشئة مصرية من أول دورة احتضان وتسريع أعمال لـ Plug and Play العالمية بمصر وهي أكبر منصة إبداع تكنولوجي في العالم ومقرها الرئيسي في وادي السيليكون بكاليفورنيا وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والبريد المصري والبنك الأهلي.

وأقيمت الاحتفالية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي ليصبح مركزا للإبداع والتحول الرقمي ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA التي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات حيث قامت الشركة العالمية Plug and Play باتخاذ القصر الأثري مقرا لها في مصر لدعم واحتضان الشركات الناشئة المصرية الواعدة ودعمها بالخبرة والتدريب وتشبيك العلاقات لكي تنمو وتصبح جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومستعدة للشراكات مع الحكومات وكبرى شركات القطاع الخاص.

وقالت كريمة الحكيم مديرة Plug and Play مصر أن اليوم يشهد تخريج 23 شركة من أول دورة لPlug and Play في مصر موضحة أنه قد تم اختيار هذه الشركات من ضمن مئات الشركات التي تقدمت للالتحاق ببرنامجي الاحتضان وتسريع الأعمال مضيفة أن الشركات الناشئة المصرية التي اختاروها قد طور مؤسسوها حلولا تكنولوجية لمشكلات تواجه مختلف المجالات فمنها شركات تقدم حلولا لتكنولوجيا الحكومات والصحة والتعليم والزراعة والاستدامة وإنترنت الأشياء ومنها ما هو متخصص في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة. أوضحت كريمة أنه وعلى مدار ثلاثة أشهر ومنذ أن تم اختيار هذه الشركات وقد تم إمدادهم بدعم على كل المستويات من توفير مساحات للعمل والإمداد بخبراء في مختلف المجالات ومساعدتهم على التواصل مع الأطراف التي يحتاجون للتواصل معها من شركاء النجاح من القطاعي العام والخاص.

وعلى مدار هذا الأسبوع قامت Plug and Play بترتيب جلسات فردية لمؤسسي الشركات الناشئة مع عدد من المستثمرين الأجانب والعرب الذين يمثلون كبرى جهات تمويل الشركات الناشئة باليابان والولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، ونيجريا، وفرنسا.

وقال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي أن تخرج أول دفعة شركات ناشئة من خلال أحد مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA في هذه الأجواء التاريخية المبهرة بقصر السلطان حسين هو بمثابة بداية قصة نجاح نتجت عن شراكة للحكومة المصرية مع اسم عالمي كبير من القطاع الخاص مما يساعد على جعل مصر بوابة للإبداع التكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال جيسون تيلور مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أنه يسر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تدعم جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي ونمو الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا والتي ستؤدي إلى اقتصاد أكثر شمولا وتنافسية لجميع المصريين مضيفا أن الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حتى الآن دعمت أكثر من ١٠٠٠٠ مواطن مصري في مجال ريادة الأعمال من خلال تعزيز أعمالهم بإمدادهم ببرامج المشورة وبرامج كيفية تأسيس الحاضنات والمسرعات وأنه يسر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصول plug and play كأول مسرع دولي للشركات الناشئة إلي مصر هو شهادة على نجاح منظومة ريادة الأعمال المصرية مؤكدا أن الوكالة الأمريكية ستستمر في دعم مصر في تشجيع ريادة الأعمال التي يقودها الشباب المصري.