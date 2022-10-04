شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 4/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 06: 3

موعد صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:55

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:11

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:18

موعد صلاة الظهر 11:39 م

موعد صلاة العصر 3:02 م

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:51 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:12

وقت صلاة الظهر 11:31

موعد صلاة العصر 2:55 م

وقت صلاة المغرب 5:28 م

وقت صلاة العشاء 6:42 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:38 ص

موعد صلاة العصر 01: 3

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:47