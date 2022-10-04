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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 4/10/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:23  ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 06: 3

موعد صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء  6:55

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:11

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:18

موعد صلاة الظهر 11:39 م

موعد  صلاة العصر 3:02 م 

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:51  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:12

وقت صلاة الظهر 11:31 

موعد صلاة  العصر 2:55 م

وقت صلاة المغرب 5:28 م

وقت صلاة العشاء 6:42 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:19  ص

موعد صلاة الظهر 11:38 ص

موعد صلاة العصر 01: 3

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:47

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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