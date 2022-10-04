شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 4/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 06: 3
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:55
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:11
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:18
موعد صلاة الظهر 11:39 م
موعد صلاة العصر 3:02 م
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:12
وقت صلاة الظهر 11:31
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:28 م
وقت صلاة العشاء 6:42 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 01: 3
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:47