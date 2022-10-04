شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: تخصيص 3 % من المصروفات لدعم الأنشطة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن هناك اهتمام كبير بملف الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسى وسيتم تزويد الدعم للأنشطة الطلابية بشكل كامل وأصبح 3% من إجمالى مصروفات كل الطلاب لدعم الأنشطة.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجامعة تعمل على بناء الشخصية للطلاب وهذه المسألة ليس بها نقاش، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاشتراك ضمن مبادرة عجلة لكل طالب، على أن يتم تطبيقها لطلاب كلية التربية الرياضية بنين وبنات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على انتظام الدراسة بكليات الجامعة سواء الواقعة داخل الحرم الجامعى أو بالخارج منذ انطلاق العام الجامعى وانتظام المحاضرات الدراسية مع التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد والحضور فى الكليات.