سامح شكرى وزير الخارجية لرئيس تحرير الأهرام: مصر لن تتردد فى أى إجراء يحمى مصالحها المائية

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القاهرة - سامية سيد - شكري يدعو لاطلاق عملية سياسية شاملة لحل الازمة الروسية الاوكرانية

جدد سامح شكرى وزير الخارجية، دعوة مصر لأهمية العمل على إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعودة المجتمع الدولي للاعتماد على قواعد الشرعية الدولية، المتمثلة فى ميثاق الأمم المتحدة، والتعامل وفق هذه القواعد بدون انتقائية أو ازدواجية فى المعايير.

ودعا شكري فى حوار مع الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير "الأهرام"، الى إطلاق عملية سياسية شاملة، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، من شأنها أن تؤدى إلى مراعاة مصالح الطرفين والعمل على تجاوز تصعيد العمل العسكرى.

وأشار إلى أن الوضع الراهن أصبح شديد الخطورة، في ضوء حدة التصعيد من الجانبين والتداعيات المترتبة.

وأعرب شكري، عن أمله فى أن تنتهي قمة المناخ المرتقبة التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، لإجراءات عملية على الأرض تساهم فى حل أزمة المناخ، مشيرا للعديد من الاتصالات التى استبقت بها مصر القمة المرتقبة، لتحفيز الدول على رفع سقف طموحها، لتحقيق مزيد من الإجراءات، سواء فيما يتعلق بالتكيف مع المتغيرات المناخية الجديدة، أو العمل على التعامل مع فجوة التمويل، خصوصا من قبل الدول المتقدمة.

وقال شكري إن الدول النامية لن تستطيع أن تكون مساهمة وحدها فى مواجهة قضية تغير المناخ، دون أن يتوافر لها التمويل الذى يؤدى إلى تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والعمل أيضا على التكيف مع الآثار المترتبة على ظاهرة التغير في المناخ، مشددا على أن هذه القمة تسعى حثيثا للوصول إلى إجراءات عملية تسهم فى حل أزمة المناخ العالمية، سواء فيما يتعلق بالتكيف مع المتغيرات المناخية، أو توفير التمويل الميسر للدول النامية، خصوصا من قبل الدول المتقدمة لمواجهة الأزمة.

وفيما يخص آخر تطورات التحرك المصرى فى ملف سد النهضة، أكد شكرى أن مصر تجرى متابعة دقيقة لكل تصرف أحادى تقوم به إثيوبيا، وأنها لن تتردد فى أن تقوم بأى إجراء من شأنه أن يحمى المصالح المائية المصرية.

وحول القضية الفلسطينية، أوضح شكرى أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية، وأن مصر تقف دائما إلى جوار أشقائها فى فلسطين، وتبذل فى سبيل ذلك العديد من التضحيات من أجل قضية عادلة، وهى حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.

وعن أهم القضايا التى ستطرحها مصر خلال القمة العربية، فى نوفمبر المقبل بالجزائر، أشار شكرى إلى أنها تتمحور حول العديد من القضايا التى تعزز من الاستقرار والتضامن بين الدول العربية، وتمنع نفاذ دول خارج النطاق العربى، لتوسيع رقعة نفوذها وسيطرتها على المسار، سواء السياسى أو الاقتصادى للدول العربية.