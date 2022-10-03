شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التطوع للعمل فى المدارس لسد العجز فى المعلمين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض المديريات التعليمية، فتح باب التطوع للعمل بالمدارس، لسد العجز فى عدد المعلمين بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، وفقاً للكتاب الدورى رقم 26 لسنة 20/9/2021، بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين

الشروط

الحاصلون على مؤهل عال تربوى

الحاصلون على مؤهل عال ودبلومة تربوية



شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين

التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية

العمل التطوعى مجاناً

لا يكتسب المتطوع الحق فى المطالبة فى التثبيت أو التعيين أو التعاقد مستقبلا

ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين

الأوراق المطلوبة:

طلب من الراغب باسم مدير عام الإدارة التعليمية

أصل شهادة المؤهل الدراسى للاطلاع وعدد 4 صور منها

4 صور لبطاقة الرقم القومى سارية

أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور وأصل نموذج إنهاء الخدمة العامة للأناث

4 صور من شهادة الميلاد