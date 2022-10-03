سامح شكرى: نسعى لخروج مؤتمر المناخ بنتائج ترقى إلى تطلعات الشعوب

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القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الاثنين، عن التطلع إلى خروج المؤتمر بالنتائج التى ترقى إلى تطلعات مختلف الشعوب فى مواجهة تحديات التغير المناخى التى باتت تداعياتها تهدد الجميع.

جاء ذلك خلال اللقاءات المكثفة التى عقدها الوزير على هامش الاجتماع الوزارى التحضيرى فى كينشاسا مع عدد من مسئولى المنظمات الدولية والدول الفاعلة فى العمل المناخى، حيث التقى قبيل الاجتماع برئيس الوزراء الكونغولى "ساما لوكونديه كينجي" بحضور نائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة الكونغولية إيف ماسودى.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عقد اجتماعات مع كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشا اسبينوزا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذى المعنى بموضوعات تغير المناخ فرانس تيمرمانس، والمبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، ووزيرة الانتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، والمبعوث الرئاسى الروسى الخاص للمناخ رسلان إديلجيرييف، ووزير الاقتصاد الأخضر والبيئة الزامبى كولينز نزوفو، والمبعوث الهولندى للمناخ الأمير خايمى دى بوربون، فى إطار المباحثات المكثفة التى تجريها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من أجل العمل على إنجاحه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى شدد خلال لقاءاته على مدى حساسية عنصر الوقت وضرورة إحداث الاختراق الذى تتطلع إليه مختلف الأطراف من خلال مؤتمر COP27 بتنفيذ التعهدات على الأرض، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأضاف أن الوزير اختتم فعاليات اليوم الأول للاجتماع الوزارى التحضيرى فى كينشاسا لمؤتمر cop27، وأن كلمتى الوزير شكرى خلال الجلستين الافتتاحية والأولى للاجتماع الوزارى التحضيرى شملت عرضاً شاملاً لجوانب العمل المناخى التى يتعين إحداث اختراق بشأنها مع التأكيد على أهمية تحويل التعهدات إلى التنفيذ الفعلى، وهو الأمر الذى تسعى الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 جاهدةً إلى تحقيقه خلال المؤتمر من خلال العمل مع كافة الشركاء.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكرى أكد أهمية العمل الجاد خلال الاجتماع التحضيرى بكينشاسا من أجل الإسهام فى تقريب المواقف التفاوضية خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.