6 مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى قطاع الطاقة المستدامة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من المشروعات العملاقة، للحد من الانبعاثات فى مصر، بعد إصدار لائحة معايير الاستدامة البيئية للمشروعات، والتى تعنى تنفيذ مشروعات أكثر استدامة، ليكون 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز هذه المشروعات

البرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد



مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

مشروع خليج الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرته 220 ميجاوات

مشروع السد العالى الجديد بإنشاء مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان بالقرب من أسوان

Egypt PV مشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة

محطات ضخ المياه السطحية التى تعمل بالطاقة الشمسية للرى بالمحافظات

مشروع وحدات البيوجاز أول مشروع تجريبى لتحويل المخلفات إلى كهرباء