شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعقد ورشة عمل تدريبية لـ90 قيادة دينية ضمن مشروع تنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وضمن محور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، نظم المجلس القومى للمرأة اليوم وبالتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ورشة عمل تدريبية لتوحيد الرسائل والمفاهيم فى إطار برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، والتى تستهدف 90 قيادة دينية من قيادات مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بحضور نهى مرسى المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس، والدكتور أسامة الحديدى المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ومجموعة من مقدمى المشورة والمدربين المعتمرين ببرنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأشادت نهى مرسى بالتعاون المثمر مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وذلك من أجل تغيير السلوكيات والمفاهيم السلبية داخل الأسرة وتشجيع الرجال على المشاركة فى الرعاية المنزلية، وأكدت على الدور الهام الذى تشكله الأسرة فى المجتمع، مشددة على أن صلاح الأسرة هو صلاح للمجتمع، وأن المرأة المصرية هى أساس ومحور الأسرة والمجتمع، كما استعرضت جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة.

وثمن الدكتور أسامة الحديدى التعاون مع المجلس القومى للمرأة خلال العمل على برنامج الإرشاد الأسرى، واستعرض الأنشطة والفعاليات التى اقيمت بالعديد من المحافظات وكان لها أثر إيجابى على المجتمع، مؤكداً أن تكوين أسرة قوية يعد من أهم أركان وركائز المجتمع.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل تضمنت مناقشة مبادئ برنامج الارشاد الاسرى، وفوائد التخطيط الإنجابى، ومصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والممارسات والأضرار الناتجة عن الزواج المبكر وزواج الأقارب، وأهمية إجراء فحص المقبلين على الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة، ومميزات الولادة الطبيعية وكيفية التغذية والرضاعة أثناء الحمل وبعد الولادة بالإضافة إلى أهم النصائح والأساليب لمساعدة تطور نمو الطفل فى جميع مراحله العمرية.