لا رجل أعمال ولا خريج جامعة أمريكية.. سالي عبدالسلام تكشف هوية زوجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام، هوية زوجها بعد عقد قرانها، قائلة:" الحمدلله الذي تتم بنعمته بالصالحات.. ‎ماشاء الله اللهم بارك.. لما يتقالى مصر كلها فرحنالك ده رزق.. لما الناس دي كلها اللي بحبها تيجى ده رزق".

وأضافت سالي عبدالسلام، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن يتقالي قفلتي الجيزة كلها ومفيش مكان في باركينج الأوتيل الناس بتركن برا صف تالت عشان تجيلكوا ده رزق وإحنا آسفين".

وعن هوية زوجها قالت: "ربنا رزقني بظابط مهندس مقدم مؤمن الباز ابن عمدة الشرقية الحاج سالم صبرنا أنا ومؤمن 36 سنة وهو صبر 4 أيام أكتر لان هو أكبر بـ4 أيام".

وتابعت: "كل المعلومات اللي الإخوة الصحفيين كتبوها مش صح.. لا رجل أعمال ولا خريج الـAUC وبرضه محدش هيصدق عرفنا بعض إزاي!!".