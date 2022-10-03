وزير الطيران المدني: فوز مصر بعضوية مجلس الإيكاو تتويج لجهود العاملين بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إن ما تحقق من نجاح بفوز مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران، يعزز مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي كما يعكس جهود جميع العاملين بقطاع الطيران، ويؤكد ما تحظى به مصر من تقدير من كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الدول بما يكفل سلامة واستدامة الطيران المدني العالمى، لافتًا إلى دور مصر الفعال في الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة لقطاع الطيران المدني على المستوى الدولي.

جاء ذلك لدى عودة الوزير إلى القاهرة، بعد رئاسة وفد مصر الذي شارك في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" في دورتها الحادية والأربعين بمونتريال في كندا، وتوجت المشاركة بفوز مصر في الانتخابات بعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" عن "الفئة الثانية" لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما فازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمنظمة الإيكاو.

وقدم الفريق محمد عباس، الشكر لجميع الدول الأعضاء بمنظمة الإيكاو والمجموعتين العربية ممثلة في المنظمة العربية للطيران والإفريقية ممثلة في المفوضية الإفريقية للطيران على دعمهم وتأييدهم لمصر للاحتفاظ بمقعدها فى عضوية مجلس منظمة الإيكاو.

وكان الفريق محمد عباس قد ألقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للإيكاو، استعرض خلالها رؤية مصر ودورها المحوري والفعال في مجال أمن وسلامة الطيران والملاحة الجوية وما تحظى به مصر من علاقات قوية مع المنظمات الدولية والإقليمية، كما أجرى سلسلة مكثفة من اللقاءات التنسيقية والتشاورية خلال فعاليات الجمعية العامة، شملت عددًا من الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والمجموعتين العربية والأفريقية، وكذلك رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية تناولت تبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون بين مصر وكافة الدول الأعضاء بالمنظمة بما يسهم في تطوير منظومة الطيران المدنى المصري، وتحقيق أعلى معايير الأمن والاستدامة لهذا القطاع الحيوي.