شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية الفنون التطبيقية ويناقش أداء وحدات الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بزيارة تفقدية لكلية الفنون التطبيقية بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية والدكتور شريف حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب، للاجتماع مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والفنيين بالكلية.

ناقش اللقاء، بعض الموضوعات المرتبطة بالكلية وأداء بعض الوحدات بها مثل وحدة المطبعة ووحدة الطباعة الرقمية من خلال دعم المطبعة بالأجهزة والماكينات الحديثة لرفع كفاءة أداء الإنتاج، بجانب الاستعانة ببعض الفنيين ذو الكفاءة والتخصصات في مجال الطباعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة والتى تسعى دائما إلى الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها للمجتمع وتعمل على تعزيز مكانتها وجذب الطلاب لدراسة برامجها وتسعى دائما إلى الإرتقاء بمستوى الخريجين، وكذلك تحقيق مزيدا من التطوير والتقدم العلمى.

كما تناول اللقاء الحديث عن ساعات العمل للعام الدراسى واستمراره من الثامنة صباحا الى الثامنة مساءا لاتاحة الفرصة للطلاب بالتواجد طوال اليوم بالكلية وحث على فتح أبواب الكلية للمجتمع والخريجين لحضور الدورات التدريبية، كما ناقش أليات رفع كفاءة البنية التحتية للكلية، ووجه الادارة الهندسية باستلام مجموعة من الملفات لمتابعتها والتي تشمل الصيانة الدورية للقاعات والمعامل والورش، وكذلك صيانة الاسانسير والمتابعة الدورية من قبل الجامعة من خلال التعاقد مع شركة صيانة جديدة لمتابعة الصيانة.

وأكد على ضرورة تفعيل الورش الانتاجية بحيث تكون مسئولة عن كل متطلبات الجامعة سواء كان أثاث خشبي أو معدني أو مطبوعات، لاستمرار العمل والإنتاجية.