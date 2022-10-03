شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحيل المسؤولين عن واقعة مدرسة العجوزة للمساءلة القانونية والتأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة "م.ت.ف" بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، والتي توفت نتيجة سقوطها من الدور الثالث.

وقرر الوزير صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة قدره 100 ألف جنيه، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب.

كما قرر الوزير، بالتنسيق مع السيد اللواء محافظ الجيزة، إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

كما وجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية، وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج لأعمال صيانة شاملة وتشكل خطرًا على أرواح أبنائنا الطلاب.

ووجه الوزير، إدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجأة على المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم العملية.

كما وجه الوزير، جميع مديري المديريات التعليميه بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.