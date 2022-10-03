الصحة: تحسن حالة 8 طالبات من مصابي حادث مدرسة المعتمدية ومغادرتهن المستشفى

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن طالبتين من مصابي الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأكد «عبدالغفار» استقرار الحالة الصحية للطالبتين المحتجزتين في المستشفى، مشيرا إلى احتمال خروجهما خلال الأيام القليلة القادمة.