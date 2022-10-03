الخليج 365: الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين السادات وعبدالناصر.. الرئيس يناقش مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة جهود الجيش فى حماية ركائز الأمن القومى.. الحارس الأمين.. يظل العهد بين الشعب والجيش حربا وسلما وتنمية

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