شكرا لقرائتكم خبر عن عزة مصطفى: الرئيس السيسي يستجيب لعلاج أب وزوجته وابنته يعانون من مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب لعلاج أب وزوجته وابنته يعانون من مشاكل صحية.

ووجهت السيدة نبيلة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى: "ربنا يخليك لينا يا ريس، ربنا يخليك لمصر ويخليلك أولادك وحبايبك، وأبوس التراب اللي بيمشي عليه الريس، يا عزيز مصر".

وعرض البرنامج تقريرا للسيدة، حيث تعاني من تليف في الرئة ومياه على القلب وكسور وارتشاح على الرئة وربو وحساسية مزمنة، كما أن زوجها يعاني سرطان في المثانة، كما أصيب بجلطة في القلب ومركب دعامتين وسكر وضغط، وضعف نظره، وابنتها تعاني التهاب بجدرا المعدة وعندها قرح.