شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى الأسبق: الجامعة الألمانية بالقاهرة ساهمت فى تعزيز علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق فى احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة، بمناسبة مرور 20 سنة على إنشائها وتخريج دفعة 22022 ، وقال إن الجامعة الألمانية بالقاهرة تقدم عطاء وتعليما متميزا، فرسالتها تقديم تعليم وتدريب وبحث علمي تؤديه بأعلى كفاءة ويؤهل الخريجين للدخول في مختلف أسواق العمل بالداخل والخارج، بجانب دورها فى خدمة المجتمع ومشروعات التنمية المستدامة التي تخدم الوطن.

وأضاف الدكتور مفيد شهاب - خلال كلمته في احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب، بأن الجامعة قامت بتعزيز وتوطيد العلاقات الطيبة القائمة بين مصر وألمانيا وتقويتها، و عبر عن سعادته بتواجده في الجامعة التي عاصر بداية خطواتها، قائلاً "عندما كنت رئيسا لجامعة القاهرة جاءتني رسالة من شاب عضو هيئة تدريس في كلية العلوم، يريد مقابلتي وهو الدكتور أشرف منصور معلناً رغبته في إنشاء علاقات مشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة أولم، وكانت تلك بداية معرفتي بهذا الشاب المتحمس بدعم العلاقات المصرية الألمانية، هذا الشاب المنفتح المتعدد الثقافات، ومن هنا بدأت مرحلة دعم العلاقات مع جامعة أولم ثم مع جامعات أخرى ثم على مستوى أكثر مع مؤسسات من الدولة، إلى أن جاء القانون وسمح بإنشاء جامعات خاصة لم تكن موجودة حتى عام 1996، و بدأ الدكتور أشرف منصور يفكر في إنشاء الجامعة الألمانية، ومن جانبي فقد قمت بدعمه وتأييده، وشاركت في احتفالية افتتاح الجامعة عام 2003 وكنت حين ذاك وزيراً للتعليم العالي في حضور المستشار الالماني جيرهارد شرودر .

وأضاف شهاب " أنتهز الفرصة لتحية هذا الجهد المتميز وهذا الأستاذ الجليل المؤمن برسالة الجامعة التي ساهمت بطريق مباشر وغير مباشر في دعم العلاقة بين الجامعات الأخرى والجامعات الألمانية، وفي دعم العلاقات بين مصر وألمانيا، واصفاً بأن العلاقة القائمة بين البلدين على مدى 70 عاماً نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل و التسامح وحسن الجوار و التعاون والسلام .

واختتم كلمته بتوجيه رسالة لخريجي كلية الحقوق مفادها "أن يعتزوا بأنهم خريجي تلك الكلية، لأن رجل القانون يعد من أهم دعائم نهضة الأوطان، وحثهم على التزود بالعلم و البحث و القراءة و تثقيف الذات والانفتاح على الثقافات الأخرى ورفض التعصب والتطرف وأن لا يقطعوا صلتهم بالجامعة.

ومن جانبه، ألقى الدكتور ديتر فريتش نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة للشئون الأكاديمية كلمة في حفل تخرج طلاب الجامعة أعرب خلالها عن انبهاره برؤية الجامعة بعد 20 عاماً من إنشائها ووصفها قائلاً "إنها لمعجزة بالنسبة لي كم تطورت الجامعة الألمانية بهذه السرعة فنحن نحتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً على إنشائها، والأهم كذلك أننا نحتفل بتخريج 2229 طالبا جديدا بإجمالي 25 ألف طالب على مدار عشرين عاماً الماضية من ضمنهم أنتم أعزائي خريجي دفعة 2022 يا له من نجاح .

وتابع بحسب بيان صادر عن الجامعة الألمانية، أجزم أنه لا يوجد أي مؤسسة ألمانية عابرة للحدود تقارن بالجامعة الألمانية بالقاهرة، لديها بنية تحتية ممتازة، وأعضاء هيئة تدريس قاموا بنشر عدد 5500 بحث علمى وموظفون على أعلى مستوى وفوق كل هذا لديهم طلاب متميزون، وهنا في الجامعة الألمانية بالقاهرة دعونا نطلق عليه بأنه تعليم عالي ألماني صنع في مصر، وهذا يصف الجودة الممتازة لتعليمكم ويوضحه بصورة جليلة، لافتاً إلى أن جميع البرامج الدراسية تتضمن مبدأ همبولدت ألا وهو " وحدة البحث العلمي و التعليم وكلها معتمدة من قبل الهيئة الألمانية للاعتماد والترخيص وضمان الجودة أكوين وهي هيئة شهيرة و ليس فقط في ألمانيا ولكن ايضا في أوروبا وجميع أنحاء العالم .