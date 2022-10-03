شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات بتعيين 157 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 463 لسنة 20222، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس القضاء الأعلى بالقانون رقم 47 لسنة 1974، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 7 / 2022.

وبناء على ما عرضه على وزير العدل، قرر:

المادة الأولى:

يعين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة عدد 157 وكيلا.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزارة العدل تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية .

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