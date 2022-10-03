شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى:-
- الثلاثاء 4 أكتوبر:-
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.
- الأربعاء 5 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة.
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.
- الخميس 6 أكتوبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 30 درجة
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة
- الجمعة 7 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
شمال الصعيد العظمى 30 درجة المحسوسة 31 درجة
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة
- السبت 8 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 28 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 37 درجة