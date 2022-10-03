شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: مصر استقبلت 5 ملايين سائح فى النصف الأول من 2022 بزيادة 85.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "تورى نيوز" الإسبانية المتخصصة فى شئون السياحة والسفر، إن مصر استقبلت 5 مليون سائح فى النصف الأول من عام 2022، وتمثل الأرقام زيادة بنسبة 85.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث استقبلت 2.6 مليون.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن الارقام تقترب من فترة ما قبل كورونا، حيث أنه فى عام 2019 استقبلت مصر حوالى 13 مليون سائح .

وأوضحت الصحيفة أن وزارة السياحة والآثار المصرية وضعت خطط لتعزيز الانتعاش من خلال الإجراءات الترويجية.