شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن بدء الأسبوع التعريفى بجامعة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حول بدء الأسبوع التعريفي ببرامج ونُظم الدراسة بالجامعة، استعدادًا لبدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأفاد التقرير، بأن رئيس جامعة المنصورة الجديدة تفقد معرض الأسبوع التعريفي برفقة عدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث بدأ الأسبوع التعريفي بكلية العلوم الأساسية وكلية الهندسة، على أن يتم تنظيم يوم تعريفي لكافة كليات الجامعة على مدار الأسبوع الأول من الدراسة.

وأضاف التقرير، أن اليوم التعريفي شهد عرض بعض أنشطة الطلاب خلال العام الدراسي الأول للجامعة، والجوائز العلمية التي حصل عليها بعض الطلاب في إعدادي هندسة، واستكمل اللقاء بعروض فنية وإلقاء شعر وتقديم عروض موسيقية شارك في إعدادها طلاب الكليات المختلفة، كما تم تنظيم جولة داخل المعرض التعليمي للجامعة والذي عُرض من خلاله مشروعات الطلاب الحائزة على بعض الجوائز العلمية.

ومن جانبه، أكد د. معوض الخولي أنه تم إعلان الجداول الزمنية وتجهيز كافة ما تستلزمه المعامل الدراسية استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الأول، وتوفير مناخ تعليمي مُتميز للطلاب، كما تم تجهيز وتعقيم القاعات الدراسية والمدرجات والمكاتب الإدارية والمعامل وكافة مباني الكليات، كما تم رفع المُقررات الإلكترونية على منصة الجامعة، موجهًا الطلاب ببذل مزيد من الجهود لتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من الدراسة بالجامعة والاهتمام بالفهم والبحث وعدم الاعتماد على الطرق التقليدية في التعلم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعة المنصورة الجديدة طرحت العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، خلال العام الدراسي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية طرحت الجامعة برامج (العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة البترول والغاز، هندسة الطاقة، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الميكاترونيات، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية)، وفي مجال هندسة الحاسبات (هندسة الحاسب ويشمل المسارات: "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (علوم الحاسب ويشمل المسارات: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب"، هندسة البرمجيات - علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، مجال تصميم وتسويق الملابس ويشمل برامج (إدارة وتسويق المنسوجات والملابس، تصميم المنسوجات والموضة)، ومجال هندسة المنسوجات يشمل برامج (علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات)، مجال العلوم الأساسية المُتقدمة ويشمل برامج (البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الكيمياء الصناعية، علوم الأدلة الجنائية)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد)، ومجال الدراسات القانونية الدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بمجال الإتاحة في التعليم العالي وتوفير أماكن للدراسة لكافة الطلاب المصريين، ولتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولا تهدف للربح، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، بعيدًا عن التخصصات التقليدية المُعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.