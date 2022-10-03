شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى إندونيسيا فى ضحايا حادث تدافع المشجعين بملعب كرة قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، وشعب إندونيسيا، في ضحايا حادث التدافع الذي وقع عقب مباراة لكرة القدم، وأسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب شيخ الأزهر عن تضامنه مع دولة إندونيسيا في هذا الحادث المأساوي، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".