شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظو الوادى الجديد ومطروح والسويس يشهدون مهرجان الهجن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بطولة الوادي الجديد الدولية الثانية لسباق الهجن، وذلك بمشاركات محلية ودولية لأندية الهجن، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

يأتي إقامة مهرجان الهجن الدولي بالوادي الجديد علي هامش احتفال المحافظة بذكرى السادس من أكتوبر والعيد القومي لها والذي يواكب 3 أكتوبر من كل عام، وافتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من السفراء والمحافظين السابقين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والتشريعية بالمحافظة، والشيخ عيد حمدان رئيس الإتحاد المصري للهجن، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ووفدي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وذلك بنادي الهجن والفروسية ببغداد بالمحافظة.

تخلل الحفل، عرض فيلمًا تسجيليًا عن رياضة الهجن، طابور العرض، مجموعة من الفقرات المصاحبة ومن بينها عروض خيل، عروض فنية وشعبية وفقرات شعر، عرض للمنتجات التراثية تقدمها الأسر المنتجة ومشروعات الشباب، وعدد من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة التي تعبرعن الوادي الجديد، ومنها المشغولات اليدوية والملابس، بالإضافة إلي عدد من الكلمات الترحيبية للسادة المحافظين والضيوف.

قال الدكتور أشرف صبحي : " أتقدم بخالص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي نحتفل بها في إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد، وسعداء بتواجدنا مع السادة الوزراء المحافظين، كل الشكر للسادة الحضور والسادة النواب وشيوخ القبائل العربية علي هذه المشاركة الكبيرة، وفي مقدمة من نشكركم قواتنا المسلحة في ذكري احتفالاتنا بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة".

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي حرص الوزارة علي دعم ونشر رياضة الهجن بصفة عامة والمدن الحدودية بصفة خاصة، والعمل على قدم الوساق من أجل نشر مختلف الألعاب في جميع محافظات مصر، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن من قبل القيادة السياسية، لتحتل المكانة التي تستحقها كواحدة من أهم الرياضات.

وخلال كلمته، أعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن خالص شكره وتقديره للسادة ضيوف المحافظة لتلبية الدعوة، للتعرف المشروعات الضخمة التي أقيمت على أرض المحافظة في السنوات الأخيرة؛ بفضل دعم القيادة السياسية، إلي جانب حضور مهرجان الهجن الدولي، والملتقي التسويقي المصري الثاني للتمور بالخارجة.

من جانبه، توجه الشيخ علي حسن رئيس جمعية الهجن بالمملكة الأردنية الهاشمية وممثل الوفود العربية، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة والسادة المحافظين، علي الجهد المبذول من أجل إنجاح المهرجان، قائلًا : ' أن حضور المهرجان في إطار توجيهات المملكة أن نكون بجانب أخواتنا العرب في هذه الإحتفالية، وكل التهنئة والتقدير للشعب المصري والأردني وكافة الشعوب العربية في ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، فجاءنا مُشاركين ومباركين ومُهنئين لهذا المحفل الكبير في الوادي الجديد".

وقال الشيخ علي عبد الله الضحيان ممثلًا عن المملكة العربية السعودية: "نحن في فرح عظيم في هذه الفعالية الكبير والروح التي وجدناها من حفاوة الاستقبال من الأشقاء في مصر، واتوجه بالشكر والامتنان لوزير الشباب والرياضة والسادة المحافظين ".

فيما تحدث سفير السنغال في القاهرة الدكتور أبو بكر سار وقال: " أنا سعيد جدًا لوجودي في هذا المكان الرائع وسط حضور كوكبة وقامات كبيرة ومنها الدكتور أشرف صبحي الذي له مني كل احترام وتقدير علي مجهوداته البارزة، وكذلك الشكر الجزيل للسيد اللواء محافظ الوادي الجديد وعمله الدائم علي أن تكون المحافظة في نهضة دائمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشار الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلي انتصارات أكتوبر المجيدة التي حولت مصر الهزيمة إلي العزة والكرامة، مستلهمين ذلك في توحيد صفوف القبائل والعائلات العربية بكافة أشكالها واطيافها، موجهًا التهنئة للسيد الرئيس في ذكري الانتصارات العظيمة.

وفي الختام، قام وزير الشباب والرياضة والسادة محافظوا الوادي الجديد ومطروح والسويس، بتكريم وتقديم الجوائز للفائزين والمشاركين فى السباق، الذي أقيم بمشاركة السعودية والأردن، ومحافظات جنوب سيناء، شمال سيناء، مرسى مطروح، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ، والوادى الجديد، وتم منح درع الزعامة المُقدم من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد الي قبيلة الشرارات بالوادي الجديد.

ومن المقرر أن يستكمل وزير الشباب والرياضة جولته الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد، بتفقد وافتتاح المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، وتفقد المعرض البيئي، وبطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالصالة المغطاة، وتُختتم بتفقد معرض التمور الدولي.