شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة الديمقراطية تنجح فى الحصول على معايير اعتماد "أرسيف Arcif" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مجلة الديمقراطية الصادرة عن مؤسسة الأهرام في الحصول على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف "Arcif المتوافقة مع المعايير العالمية، والتى يبلغ عددها 32 معيارا .

كما صنفت المجلة فى تخصص العلوم السياسية من إجمالى عدد المجلات 70 على المستوى العربى .

ووجهت مجلة الديمقراطية الشكر لمتابعي المجلة من الطلاب والأكاديميين، مؤكده أنها على العهد مع قراءها الكرام في تقديم المعالجات العلمية الموضوعية لأحدث التطورات وفقًا لقواعد مناهج البحث الرصينة المعتمدة.

يذكر أن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف ARCIF) -وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"- أطلق تقريره السنوى السابع للمجلات للعام 2022 .

يخضع معامل التأثير (ارسيف ARCIF)، لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذى يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية " مكتب اليونيسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإسكوا"، ومكتبة الإسكندرية وقاعدة بيانات معرفة، بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوى سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

يذكر أن معامل "ارسيف ARCIF"، قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن 5100 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية فى مختلف التخصصات والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية أو بحثية فى 20 دولة عربية باستثناء دولة جيبوتى وجزر القمر لعدم توفر البيانات، ونجح منها 1000 مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف ARCIF" فى تقرير عام 2022.