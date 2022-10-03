قاعدة بيانات.. الصحة تعلن تفاصيل جديدة بشأن زراعة الأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تدشين قاعدة بيانات لزراعة الأعضاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ان قاعدة البيانات عبارة عن منظومة ممكينة موحدة تشمل جميع المرضى الذين هم على قائمة الانتظار في جميع مراكز زراعة الأعضاءى بمصر، بالاضافة الى المتبرعين بأعضاءهم.

وقال في تصريحات صحفية، إنه مع توافر المعلومات المرتبطة بعملية زرع الاعضاء والفحوصات المرتبطة بذلك يساعد ذلك في ضبط القواعد ومنها حوكمة منظومة زراعة والتبرع بالأعضاء ومعرفة نتائج العمليات التي تتم والمضاعفات التي قد تحدث مع التاكد بشفافية أن عملية التبرع تفيد في تلقي التبرع للعضو من عدمه.

وأضاف: كثيرا ما يحدث ان اخ يتبرع لاخيه بعضو في القاهرة وبعد الفحوصات لا يحدث توافق بينهما، وفي وقت قريب اخ اخر يتبرع لاخيه في اسيوط على سبيل المثال ولا يحدث توافق أيضًا ومع دراسة الفحوصات الخاصة بكل الحالات السابقة قد نكتشف ان من يتبرع لاخيه في القاهرة يتوافق مع المحتاج في اسيوط والعكس.

وأشار إلى أن زراعة الاعضاء عملية تبادلية تقوم على المعرفة بقاعدة البيانات والتبرع ، وسيتم ذلك في فترة 6 اشهر قد تقل او تزيد قليلا.