وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتفقدان ممشى أهل مصر بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة والجارية.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع ممشى أهل مصر والذي يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقي الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة، وخاصة أنه يضم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم، والذي سيكون على 3 مستويات بدءا من حديقة فريال وحتى نادي كيما طبقا للطراز الفرعوني والنوبي من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية.

وعرض المحافظ تفاصيل المشروع والذي يتضمن إنشاء ممشى علوي وآخر سفلي بمناسيب تدريجية مبهرة، بالإضافة إلى ممشى زجاجي، فضلا عن مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من هذا المشروع لخدمة مواطني محافظة أسوان وجميع المترددين عليها من باقي محافظات مصر والأفواج السياحية، كما حرص الوزير على التأكيد بضرورة وجود خدمات للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تحركهم في الممشى.

شارك في الجولة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وأحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والدكتورة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد، والدكتورة غادة أبو زيد، نائبة محافظ أسوان، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وعقب ذلك، زار وزير التنمية المحلية مبنى ديوان عام المحافظة حيث تفقد قاعة المجلس التنفيذي بنظام المائدة المستديرة بعد تطويرها ودعمها بأحدث الأجهزة الصوتية والضوئية وشاشات العرض الحديثة.

كما تفقد اللواء هشام آمنة والمحافظون مبنى مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي والذي تم إنشائه بتكلفة 21 مليون جنيه، واستمع الوزير إلى شرح حول تفاصيل عمل المركز والذي يؤدي 82 خدمة متعددة للمواطنين من خلال 6 تطبيقات مستحدثة بينها "عين المواطن" لتلقي شكاوى ومشكلات المواطنين، والمركز مربوط بـ 11 مركزا تكنولوجيا متطورا بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمي الخدمة عن متلقيها لأدائها في أسرع وقت وللحد من الفساد الإداري، كما يتضمن المركز 1000 نقطة شبكة بطاقة 120 ميجا، ويضم المركز 9 منظومات مكانية جغرافية.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المركز.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمركز المعلومات والتحول الرقمي لتسهيل مستوى الخدمات لمواطني المحافظة وجهود أسوان في منظومة التحول الرقمي التي تسعى الحكومة لتنفيذها في جميع المحافظات لخدمة المواطنين، وتقديم خدمات مميكنة توفر الوقت والجهد وتيسر حياة المواطن.

واستفسر الوزير عن جهود منظومة المتغيرات المكانية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف وعلى رأسها هيئة المساحة العسكرية للقيام برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التحرك والتنسيق بين المنظومة والوحدات المحلية والمراكز لإزالة التعديات في المهد، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة بذل أقصى الجهود للانتهاء من المراجعة والمعاينة للمتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشملت الجولة الميدانية التي قام بها اللواء هشام آمنة واللواء أشرف عطية مشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة والذي يضم حديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم في بانوراما متكاملة تبرز سحر وجمال لؤلؤة النيل الساحرة أمام مواطنيها وزائريها من الأفواج السياحية، ووفقا لمشروع الهوية البصرية الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة في ديسمبر الماضي.

كما التقى وزير التنمية المحلية والمحافظين مع عدد من البائعين والبائعات في السوق السياحي.