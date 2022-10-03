أبوسعدة: إقبال كبير على مسابقة "تراثي" للتصوير الفوتوغرافي 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أعداد المتسابقين الذين تقدموا إلى مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي 2022، والتي يتم تنظيمها هذا العام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وذلك في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي 2022.

وبحسب بيان صحفي، جاءت الأعداد التي تقدمت للمسابقة كالتالي:

القسم الأول: التراث المعماري والعمراني لمدينة القاهرة، تقدم لها 339 متسابقا، واشتركو بعدد 887 عملا من 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

القسم الثاني: التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو، تقدم لها 105 متسابقين بإجمالي عدد 274 عملا.

ووفقاً للجدول الزمني للمسابقة، فسوف يتم التحكيم للأعمال المشاركة في المسابقة الاسبوع القادم تمهيداً لإعلان أسماء المشاركين في معرض المسابقة يوم الأحد 23 أكتوبر 2022.