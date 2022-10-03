ضبط عنصر إجرامي بحوزته 4 بنادق آلية و110 كجم حشيش وأفيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقنا، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل حتى تم إحكام السيطرة وضبطه.

وبتفتيش مسكن المتهم عُثر على (4 بنادق آلية - طبنجة - 31 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 110 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 500 جرام لمخدر الأفيون)، وكذا (سيارة ربع نقل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.