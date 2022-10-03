شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ تنفيذ مشروع تبادل سائقى القطارات مع ألمانيا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لتبادل سائقي القطارات بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكك حديد ألمانيا DB، وفى النقاط التالية نستعرض أهم تفاصيل المذكرة.
ـ تشمل المذكرة التعاون في تبادل الموظفين وتأهيل العمالة الماهرة وفقا للمعايير والأساليب والثقافة الألمانية.
ـ تقوم شركة سكك حديد ألمانيا DB بتعيين سائقي القطارات في مصر وتدريبهم في مصر وألمانيا وفقا للمعايير الألمانية لمدة 18 شهر وتوظيفهم بشكل دائم.
ـ أهمية المذكرة تأتى بسبب نقص العمالة الماهرة في ألمانيا.
ـ تعتزم سكك حديد مصر تزويد شركة سكك حديد ألمانيا DB سائقي القطارات الذين يستوفون المتطلبات اللازمة.
ـ تقوم شركة سكك حديد ألمانيا DB بتدريب مدربي سكك حديد مصر لمدة 9 أشهر في مصر وألمانيا على قيادة القطارات وفقا للمعايير الألمانية.
تم الاتفاق بين الجانبين علي بدء مشروع تجريبي بحوالي 20 سائق قطار و5 مدربين في 1/10/2022 .