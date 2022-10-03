شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تواصل مبادراتها البيئية لتوعية الشباب بالتغيرات المناخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر فعاليات مبادرة "معاً من أجل مصر الخضراء" لتوعية الشباب بالتغيرات المناخية ومخاطرها من خلال الأنشطة والورش العملية للشباب من المسلمين والمسيحيين والتى بدأتها أمس بمحافظتي المنيا وبورسعيد، وذلك بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

ومن جانبه، أكد رامز بخيت منسق المبادرة إن شباب بورسعيد واصلوا العمل في المبادرة حيث انتهوا من زراعة أشجار بمنطقة النهضة وشارع أوجين.

ووفقًا لبخيت: استكمل شباب المنيا العمل بورشة عمل لإعادة تدوير الورق بأقل الإمكانيات لتوفير المال، بالإضافة لورشة عمل للتوعية بأهمية الزراعة ودورها في التغيير الإيجابي للمناخ وكيفية زراعة بعض البذور.

وفي نفس السياق، انتهى المشاركون الشباب من تشجير مدرسة حكومية بالمنطقة.

جدير بالذكر، أن الفعالية الأولى في تلك المبادرة انطلقت بمحافظة المنيا بورشة عمل للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها ودور الشباب فى إيجاد حلول إيجابية بإمكانيات بسيطة للحفاظ على البيئة إذ تمت مناقشة مشروعات متعددة تستهدف الحفاظ على المجتمع الأخضر مثل زراعة الأشجار وركوب الدراجات وتدوير المخلفات لإنتاج الغاز .

وكان دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قد أكد من قبل أن الكنيسة تدرك جيدًا دورها كمؤسسة دينية تعمل في خدمة المجتمع ومن ثم تطلق تلك المبادرات بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم على أن تستمر المبادرات البيئية لمدة ستة أشهر.