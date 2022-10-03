شكرا لقرائتكم خبر عن "هدى النبى فى بيان منزلة الشهادة والشهداء".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة قررت، أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافق 7 أكتوبر 2022م بعنوان: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء".

وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدكتور محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد، إمام مسجد السيد البدوي بطنطا بأداء خطبة الجمعة المقبلة، التي ينقلها التليفزيون المصري من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد جمعة فى تصريحات سابقة، أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة فى عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمى وتحرس، وأخرى تبنى وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى وتبني.