شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول انتظام الدراسة بجامعة جنوب الوادى الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتور يوسف غرباوي القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية حول انتظام الدراسة بالجامعة.

وأشار التقرير إلى استقبال د. غرباوى الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادى الأهلية فى اليوم الأول لبدء العام الدراسى الجديد 2022/2023، وذلك بحضور د. أحمد كمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.علي غويل عميد كلية الطب، ود. أحمد على منسق برنامج الطب والجراحة بالجامعة الأهلية.

ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة الشكر للقيادة السياسية لإتاحة فرص إنشاء الجامعات الأهلية، واستثمار الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية للجامعات الحكومية، مؤكدًا على أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح، وأن الدولة تقدم دعماً كبيراً لبرامج الجامعة الأهلية.

وأضاف د. غرباوى أن الدراسة تبدأ هذا العام في برامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه يقوم بالتدريس داخل الجامعة الأهلية نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مشيراً إلى إتاحة كافة الإمكانيات للطلاب للدراسة، وممارسة الأنشطة داخل الجامعة.

ودار حوار مفتوح بين القائم بعمل رئيس الجامعة وطلاب الجامعة الأهلية وأولياء أمورهم، حث فيه الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة بالجامعة، والالتزام بالتقاليد الجامعية، والمشاركة فى الأنشطة الطلابية؛ لبناء شخصياتهم وقدراتهم البدنية والحركية، كما أجاب د.غرباوى على كافة الاستفسارات، وقام بتكريم مجموعة من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة من الملتحقين بالجامعة.

وأشار التقرير إلى انتظام الطلاب فى المحاضرات منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، مؤكدين حرصهم على الالتزام بالحضور وتلقى الدروس العملية والنظرية.

وأكد د. غرباوى على انتظام الدراسة ببرنامج الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادى الأهلية، وتدريس المقررات طبقاً للجداول الدراسية.

ومن ناحية أخرى، شهد د. غرباوى حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بحضور د.محمود الشاذلى عميد كلية العلاج الطبيعى، ود. سلام على منسق برنامج العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادى الأهلية.

كما شهد القائم بعمل رئيس الجامعة حفل استقبال الطلاب الجدد ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى، بحضور د.بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.النوبى مهدى عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ود.همام عبدالعال منسق برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وقام منسقو برامج (الطب والجراحة ـ العلاج الطبيعي ـ الحاسبات والذكاء الاصطناعى) بجامعة جنوب الوادى الأهلية بشرح طبيعة الدراسة بهذه البرامج، والخدمات والأنشطة التى تقدمها الجامعة الأهلية للطلاب من خلال المراكز المتخصصة لتنمية المهارات بجامعة جنوب الوادى الحكومية، مؤكدين على أهمية مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية؛ لدورها فى تنمية مهاراتهم، وقدراتهم، وتفاعلهم مع المجتمع.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة جنوب الوادى الأهلية تقع على مساحة 41 فدانًا، وبلغت تكلفتها التقديرية في مرحلتها الأولى 4 مليارات جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.