شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 2800 مشروع بالمرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" تشمل 1477 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 ، والذى يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجارى بمحافظة أسوان، بحضور مارى أن مانوسون نائب مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد والدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وقيادات وزارة التنمية المحلية، علاوة على رؤساء الجامعات والهيئات الدولية والاستثمارية والمجتمعية، فضلاً عن قيادات عدد من المحافظات المشاركة.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على ما توليه الحكومة المصرية من جهود في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2018 والاهتمام بالتعليم كأحد أهم عناصر بناء الإنسان، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت قضية التعليم أولوية كبيرة ضمن اهتمامتها بتطوير البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال زيادة الاستثمارات في مجال التعليم لتحقيق الاتاحة ، وتطوير المناهج والنظم التعليمية لتحقيق الجودة وربط مخرجات عملية التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات خلق الشخصية الوطنية الواعية والمشاركة في التنمية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه على سبيل المثال في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذ أكثر من 2800 مشروع بالمرحلة الأولي للمبادرة والتي تشمل 1477 قرية، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء مئات المدارس الجديدة ورفع كفاءة وتوسيع وتطوير ما يقرب من 25% من المدارس القائمة ، كما تهتم المبادرة الرئاسية من خلال التعاون مع المجتمع المدني بإنشاء مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد في التجمعات الريفية الصغيرة أو النائية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه علي مستوى التعليم الجامعي، فقد شهد هذا القطاع تطوراً غير مسبوقاً خلال السنوات الثماني الماضية من خلال تطوير وزيادة أعداد الجامعات الحكومية وانشاء الجامعات الأهلية والارتقاء بنوعية التعليم الجامعي وربطه باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة، لافتاً إلي أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً بتعليم الكبار وأنشطة محو الأمية والتي شهدت انجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية وساهمت في خفض معدلات الأمية لأقل من 25% ، بالإضافة الي ذلك فقد ساهمت منصات المعرفة المختلفة التي طورتها واتاحتها الدولة المصرية كبنك المعرفة فرصاً متزايدة للراغبين في التعليم المستمر غير المدرسي.

وتابع اللواء هشام آمنة: مما لا شك فيه أن التعلم مدى الحياة أو ما يطلق عليه التعليم المستمر يضع الأساس المنهجي والسليم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة، ويساعد بفاعلية على إكساب المواطنين معارف ومهارات جديدة ليكونوا أكثر قدرة على التكيف مع أية متغيرات قد تطرأ على البيئة المحيطه بهم وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن ويكون نقطة البداية للتصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع، فأساس التصدي لهذه المشكلات يكمن في تعزيز الاستثمار في العنصر البشرى، بحيث يكون المواطن مستعداً لمجابهة أي تحديات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن عقد ورشة العمل هذه يعد خطوة هامة لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة في المحافظات والمدن المصرية أخذاً في الاعتبار طبيعة الموضوعات التي سوف يتم مناقشاتها وعلى رأسها التعريف بشبكة مدن التعلم، وعرض تجارب المدن الأخرى في التعلم المجتمعي و التعلم مدى الحياة، وستكون هذه الورشة فرصة جيدة لتساعد ممثلي المحافظات والمدن المصرية في تبنى مفهوم مدن التعلم وتأهيلها للانضمام إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

وأعرب وزير التنمية المحلية في بداية كلمته عن سعادته بوجوده على أرض محافظة أسوان العزيزة ، وتشريفه بالشراكة مع المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية ومعهد اليونسكو العالمي للتعلم مدى الحياة في تنظيم هذه الورشة الوطنية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان، في إطار الشراكة المستمرة والمقدرة بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو والتي نسعي لاستمرارها وتعزيزها في المستقبل .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد دائماً على أهمية التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور وحركة عمران ومشروعات قومية غير مسبوقة في مختلف المجالات، ومن ثم فإن التعاون بين الحكومة والهيئات الأممية سيساهم في تعزيز الاستفادة من هذه المشروعات وضمان استدامة الآثر التنموي الذي سينتج عنها .

وأكد الوزير على الأهمية البالغة لموضوع ورشة العمل التي نحن بصددها والتي تسعي لدعم وبناء القدرات الوطنية في مجال التعلم مدى الحياة، ووجه وزير التنمية المحلية التهنئة إلي اللواء أشرف عطية محافظة أسوان باعتبار المحافظة كان لها الريادة كأول مدينة مصرية تنضم لشبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، وحصلت على جائزة واحدة من أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019، كما وجه الوزير التهنئة إلي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم، ضمن 10 مدن فازت بالجائزة لتحقيقها إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة لعام 2021.

كما هنأ اللواء هشام آمنة أيضًا محافظة الفيوم لانضمامها مؤخراً لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ليصبح إجمالي عدد المدن الأعضاء في الشبكة من جمهورية مصر العربية 4 مدن هي أسوان ، الجيزة، دمياط والفيوم.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لمخرجات ونتائج هذه الورشة ، معرباً عن ثقته التامة في أنها ستكون بداية قوية لنشر قيم التعلم المستمر وتحويل المدن والمجتمعات المحلية المصرية الي مجتمعات حاضنة وراعية لمتطلبات ومقومات التعلم مدى الحياة، وستساعد على توجيه قدر من موارد واستثمارات المحافظات الي إنشاء المرافق اللازمة وتبني الممارسات واجبة التطبيق لمساعدة كافة المواطنين رجالا ونساءا ، باختلاف اعمارهم وخلفياتهم الثقافية على مواصلة التعلم.

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على إختيار أسوان لعقد هذا المؤتمر فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بها كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، موضحاً بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بدءاً من إنطلاق مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 لإنقاذ 22 معبدا أبرزها معبد أبو سمبل.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى استمرار هذه العلاقة التاريخية بين أسوان ومنظمة اليونسكو فى المجالات الأثرية والثقافية والفنية والتراثية ليمتد بعد ذلك إلى إنضمام أسوان فى عام 2005 إلى العديد من شبكات اليونسكو للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو ، وليتوج كل ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالمياً فى عام 2019 ، مشيداً بالجهود المتميزة لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والتي ساهمت فى دخول أكثر من محافظة ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو ليثمر كل ذلك عن تنظيم ورش العمل لبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات من أجل تعزيز التعلم مدى الحياة مما يعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالتعلم والثقافة والتراث الإنسانى الأصيل، وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر أسوان لمدن التعلم شهد إلقاء كلمات لكل من الدكتور عبدالعزيز المزينى مدير المكتب الإقليمى اليونسكو، والدكتور رؤول فلدايز مدير معهد اليونسكو بألمانيا عبر تقنية اليونسكو.

كما شهدت الجلسة تسلم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدرع محافظة أسوان من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وكذا تسليم درع المحافظة إلي محافظي الأقصر وأسيوط والغربية وممثلة منظمة اليونسكو ونواب محافظي الوادي الجديد وبورسعيد.

كما تم عرض تجارب مدن التعلم في محافظات أسوان والجيزة ودمياط، بجانب فقرات من الفنون الشعبية الفلكلورية لفرقة أسوان الدولية، وأيضاً فرقة توشكى للفنون التلقائية، بالإضافة إلى فرقة الأطفال للفنون الشعبية، كما سيشهد مؤتمر أسوان لمدن التعلم تنظيم العديد من ورش العمل وأهدافها خلال فعاليات على مدار 3 أيام تتضمن محاضرات عن مدن التعلم.