"الوزراء": مصر تتقدم 20 مركزًا في المخرجات الإبداعية طبقًا لمؤشر الابتكار 2022"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراءK تقرير صادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" لعام 2022، أظهرت مصر تقدمًا ملحوظًا في "مؤشر الابتكار العالمي" لعام 2022، متقدمة 5 مراكز؛ حيث جاءت في المركز الـ 89 عالميًّا من بين 132 دولة، مقارنة بالمركز الـ 94 في 2021.

ويتكون "مؤشر الابتكار العالمي" من 7 ركائز رئيسة، تندرج أسفل مؤشرين يقدمان صورة متكاملة للابتكار، وهما: "مدخلات الابتكار، ومخرجات الابتكار"، و81 مؤشرا فرعياK كما يُرتب المؤشر الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة له، وجاءت سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد كأعلى 3 دول في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022.

وأحرزت مصر تقدمًا في ركيزتين للمؤشر؛ حيث تقدمت 20 مركزًا في ركيزة "المخرجات الإبداعية" محتلة المركز الـ 84 في 2022، مقارنة بالمركز الـ 104 في 2021. كما تقدمت 10 مراكز في ركيزة "تطور السوق" لتحتل المركز الـ 86 في 2022، مقارنة بالمركز الـ 96 في 2021.