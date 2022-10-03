النهار هيبقى ظلام.. 4 ساعات كسوفًا جزئيًا للشمس بمصر في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الكرة الأرضية ستشهد يوم 25 أكتوبر الحالي كسوفا جزئيا للشمس يرى في مصر ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444.

وأضاف القاضي، أنه عند ذروة الكسوف الجزئي سيغطي قرص القمر حوالي 86٪ من قرص الشمس، وسيستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا، وأوضح أن الكسوف الجزئي يمكن رؤيته في معظم قارة أوروبا، شمال وشرق إفريقيا، الشرق الأوسط، جنوب وغرب قارة آسيا، والمحيط الأطلنطي.

وكشف عن توقيتات مراحل الكسوف الجزئي للشمس بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة حيث يبدأ في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وينتهي الكسوف في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان.

وأكد رئيس المعهد أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وأوضح أن الكسوف الشمسي يحدث فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

وأشار إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، فيما يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يكون القطر الزاوي للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر، ويحول النهار إلى ظلام.