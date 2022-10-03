موعد إجازة 6 أكتوبر.. الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 39 مكرر "أ" بتاريخ 2 أكتوبر 2022 قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3514 لسنة 2022 بشأن إجازة 6 أكتوبر 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر".