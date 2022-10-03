انطلاق قطار "الشيوخ" مع بداية دور الانعقاد الثالث.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يعود مجلس الشيوخ للانعقاد، غدًا الثلاثاء، في بداية دورته الجديدة في دور الانعقاد الثالث، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الغرفة التشريعية الثاني إلى بدء دور الانعقاد .

وتشهد الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية لدعوة الانعقاد، وقراره السابق بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ويعقب الجلسة الافتتاحية دعوة رئيس المجلس الأعضاء إلى إبداء رغباتهم لعضوية اللجان النوعية، وبدء أعمال إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً؛ تمهيدًا لانتخابات اللجان النوعية.

وتتكون كل لجنة من لجان المجلس، طبقًا لنص المادة رقم ٣٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس؛ بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان .

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، على أن تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء .

وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 441 لسنة 2022 بدعوته إلى الانعقاد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4 من أكتوبر 2022؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.