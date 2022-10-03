إنجاز تاريخي للرياضة المصرية.. مطار القاهرة يستقبل البطلة ميار شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت بطلة التنس المصرية ميار شريف، مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، عقب فوزها بلقب بطولة بارما الدولية المفتوحة للتنس، بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على المصنفة السابعة عالميًّا اليونانية ماريا سكاري، لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز بلقب إحدى بطولات اللاعبات المحترفات للتنس، محققةً إنجازًا تاريخيًّا مشرفًا للرياضة المصرية والعربية .

ووصلت البطلة المصرية على رحلة مصر للطيران رقم MS794 القادمة من روما، وكان في استقبالها فريق من العلاقات العامة بالشركة بالورود احتفاءً بفوزها باللقب الدولي، وقد احتفلت الشركة الوطنية ببطلة التنس المصرية ميار شريف.

ووجه الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة إلى البطلة المصرية، معربًا عن اعتزازه وفخر المصريين جميعًا بفوزها المشرف، ومؤكدًا أن الشركة تسعد دائمًا بدعمها للرياضة والرياضيين المصريين أبطال الألعاب المختلفة وأصحاب إنجاز رفع العلم المصري في البطولات العالمية .