ضبط عاطل استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط عاطل؛ لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج يفيد بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبلغ مالي وإيهامه بإمكانية تحويل مبالغ مالية من الخارج لاستثمارها بالبلاد "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشائه صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في التعارف على المواطنين وإيهامهم بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" ورغبته في إرسالها لهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

كما أضافت التحريات قيام المذكور عقب ذلك بالاتصال بالمجني عليهم هاتفياً وإبلاغهم بوصول المبلغ المالي المراد اســتـثماره للبلاد واشـتراطه عليهم إيداع مبالغ مالية مقابل مصاريف " التخليص الجمركي – الشحن " بحسابه بأحد البنوك واستيلائه عليها عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة.