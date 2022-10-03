ضبط شخص بالقاهرة بحوزته 3.5 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.