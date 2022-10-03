ضبط شخص اعتدى على آخر بطلق خرطوش بسبب خلافات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالتعدي على آخر بطلق ناري وإحداث إصابته.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم يفيد باستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) مصاباً بطلق خرطوش بالقدم اليسرى إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب (وآخر "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبط الطرف الثاني، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.