ضبط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالي- هاتف محمول) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد حائز الهاتف المستولى عليه وتبين أنه (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه)، بمواجهته أقر بشراء الهاتف من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") وأضاف بعلمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، حيث أمكن ضبط الأخير وأقر باشتراكه مع آخر "تم ضبطه" في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.