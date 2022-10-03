ضبط عاطل يروج عملات مزورة عبر فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط عاطل؛ لقيامه بالترويج لبيع العملات المزورة عبر فيسبوك.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " يقوم من خلاله بالترويج لبيع العملات المزورة وقدرته على تزوير كافة الأوراق الرسمية واختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى تحديد صاحب الحساب وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية) وقيامه من خلال ذلك الحساب المشار إليه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إيهامهم بقدرته على إتيان تلك الأفعال المشار إليها "على خلاف الحقيقة ".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطه الإجرامي المشار إليه)، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أضاف بقيامه بغلق الحساب المشار إليه خشية ضبطه وإنشائه حسابات أخرى خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأسماء مختلفة واستخدامها لمواصلة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.