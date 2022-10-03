عصابة سرقة كابلات كهربائية تقود الشرطة لورشة تصنيع أسلحة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بأسوان؛ لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية بالطرق العامة وإعادة بيعها، وضُبط بمسكن أحدهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة أسوان) بتقطيع كابلات الكهرباء وإشعال النيران بها لاستخلاص خام الألومنيوم منها وذلك بمدق ترابي بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سيارة قيادة أحدهم "مُبلغ بسرقتها"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 1700 متر من أسلاك الكهرباء- دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية"- الأدوات المستخدمة في تقطيع الكابلات- كمية من مخدر الشابو).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بسرقة تلك الكابلات من إحدى الطرق بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وحيازتهم للسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمادة المخدرة بقصد التعاطي، كما أضاف أحد المتهمين امتلاكه لورشة حدادة كائنة بدائرة ذات المركز يستخدمها في تصنيع الأسلحة محلية الصنع.

باستهداف الورشة أمكن ضبط (17ماسورة حديدية - 2هيكل بندقية خرطوش- 2 هيكل فرد خرطوش - 2 خزينة بندقية خرطوش – 13 "تتك" فرد خرطوش – 5 مقبض بندقية خرطوش - أدوات التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.