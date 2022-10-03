ضبط 29 متهمًا في أسيوط بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية؛ استهدفت دائرتي "مركز شرطة الفتح – قسم شرطة أسيوط الجديدة" بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 23 متهمًا، بحوزتهم 26 قطعة سلاح ناري عبارة عن (7 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – 10 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كما تم ضبط 6 قضايا "اتجار – تعاطي" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدري "الحشيش – الهيروين")، بحوزة 6 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

وتم تنفيذ 699 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.