بأسلوب "المغافلة".. ضبط شخصين سرقا سيارة مواطن بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالمنوفية؛ لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة" وحيازتهما لأسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة.

تلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية بلاغاً من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية أنه حال تواجده بدائرة المركز مستقلاً سيارة ملاكي قيادة أحد الأشخاص، وقيامهما بالدلوف من السيارة وتركها في وضعية التشغيل، فوجئا باستقلال شخص مجهول للسيارة وسرقتها وبداخلها حقيبة خاصة بالمبلغ (مستندات خاصة بعمله) وكذا سرقة متعلقات قائد السيارة (هاتف محمول – مبلغ مالي – حافظة نقود)، وأيد السائق المذكور ذلك.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبحوزتهما (السيارة الـمُبلغ بسرقتها وبداخلها متعلقات المجني عليه المستولى عليها - فرد محلي – عدد من الطلقات - سلاح أبيض " مطواة " – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – دراجة نارية "بدون لوحات" ومُبلغ بسرقتها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطي والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.