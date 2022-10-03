شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المرشحات للالتحاق بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من اجتزن اختبارات القبول والمقابلة الشخصية المرشحات للالتحاق للمعهد الفني الصحي للتمريض التابع لمستشفى الدعاة، للعام الدراسي 2022/ 2023م.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم توزيع الطالبات المقبولات على مقري المعهد بحدائق القبة وحلمية الزيتون، ولا يحق للطالبة طلب تعديل مقر الدراسة، فعلى الطالبات الراغبات سرعة التوجه لمستشفى الدعاة بمصر الجديدة لدفع القسط الأول من المصروفات في موعد أقصاه الإثنين القادم الموافق 10 / 10 / 2022م لسداد القسط الأول من المصروفات، مع ضرورة حضور ولي الأمر لتوقيع إقرار بشأن نظام ومقر الدراسة، ومن تتخلف منهن يعد تقديمها لاغيًا ويشطب اسمها من كشوف القبول.

يذكر أن شروط القبول بمعهد تمريض مستشفى الدعاة هى:

1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية .

2. أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة .

3. ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

4. الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

5. تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالبة .

6. المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك .

7. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر .

8. ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة .

9. يشمل اختبار القدرات تحريري أو شفوي خلال كشف الهيئة (اختبار في اللغة العربية ، اختبار في اللغة الإنجليزية ، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي" على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة .

10. كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية - قوة الملاحظة ، اللباقة في الحديث ، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل ، المعلومات العامة ، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله ، المظهر العام ، سلامة النطق ، التناسق بين الطول والوزن" .

11. الكشف الطبي (يتم بواسطة القوميسيون الطبي (اللجان الطبية بالمستشفى) التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة وهي كشف رمد، كشف باطنة، كشف أنف وأذن وحنجرة، كشف عظام، بالإضافة لبعض التحاليل، والأشعة ورسم القلب) .

12. يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبًا من فحوصات واختبارات .